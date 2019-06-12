مصادر سودانية: إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري الانتقالي.
وأضافت المصادر أنه تم توقيف 68 ضابطا، حيث يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان.
وقالت إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميين.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان مساء، أمس الثلاثاء، تعليق العصيان المدني والإضراب
موضحة في بيان أنها "انخرطت في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".
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