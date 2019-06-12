العالم يدين الاستهداف الإرهابي لمطار أبها الدولي

اليمن: الإرهابيون لايفهمون لغة الحوار
الإمارات: دليل جديد على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة
البحرين: ندعم السعودية
الكويت : تصعيد خطير
مصر : خرق صارخ للقوانين
فلسطين: عمل إجرامي
جيبوتي: نستنكر العدوان
السفارة الأميركية في الرياض: ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء
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