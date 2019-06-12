العالم يدين الاستهداف الإرهابي لمطار أبها الدولي

اأدانت دول مختلفة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي. و دعت المجتمع الدولي للعمل على التصدي للأعمال الإرهابية كافة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

اليمن: الإرهابيون لايفهمون لغة الحوار

الإمارات⁩: دليل جديد على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

البحرين: ندعم السعودية

الكويت : تصعيد خطير

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مصر : خرق صارخ للقوانين

فلسطين: عمل إجرامي

جيبوتي: نستنكر العدوان

السفارة الأميركية في الرياض: ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على ⁧مطار أبها⁩ واستهداف المدنيين الأبرياء