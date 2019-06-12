البرلمان العربي: الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي جريمة حرب

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات الحوثي الإنقلابية، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء من جنسيات متعددة بينهم نساء وأطفال، يُعد جريمة حرب.

وقال السلمي في بيان "إنه يُدين ويستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية".

اقرأ أيضاً... الأردن فلسطين وجيبوتي تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

وأكد السلمي وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.