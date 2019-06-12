الأردن فلسطين وجيبوتي تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

دانت كلّ من الأردن وفلسطين وجمهورية جيبوتي، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودانت المملكة الأردنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، الذي أدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدة أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين.

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من جهته، دان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي والخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

وفي السياق ذاته، دانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرّض له مطار أبها الدولي. وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.