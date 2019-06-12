بريطانيا ترفع هدفها لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050

رفعت بريطانيا اليوم الأربعاء، هدفها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، محددة بذلك هدفاً، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه "طموح" ولكنه "أساسي للحد من الاحتباس الحراري".

وكانت بريطانيا أعلنت في 2008 أنها تستهدف خفض الانبعاثات بـ80% بحلول 2050، إلّا أن ماي عززت الهدف بعد توصية صدرت الشهر الماضي من خبراء مكلفين من الحكومة.

وقالت ماي: "بوصفنا أول دولة تضع تشريعات للأهداف المناخية بعيدة المدى، يمكننا أن نكون حقاً فخورين بسجلنا في معالجة التغير المناخي"، مضيفة: "لقد حان الوقت للمضي قدماً وبصورة أسرع لحماية البيئة من أجل أطفالنا"، وأوضحت أنه "يتعين أن تقود بريطانيا العالم إلى نمو أكثر مراعاة للبيئة".

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وتهدف الحكومة إلى تحقيق هدف "صفر" انبعاثات، من خلال استثمارات كبرى في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من صور الطاقة النظيفة، إلى جانب التوسع في زراعة الأشجار وبرامج الترشيد والاقتصاد في الطاقة والتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية.

وقالت ماي، إن "الوقوف مكتوفي الأيدي ليس خياراً ... الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 هدف طموح، إلا أن من المهم تحقيقه لضمان حماية كوكبنا للأجيال المقبلة".

وذكرت الحكومة أنه في حال وافق البرلمان، كما هو متوقع، على الهدف، فإن بريطانيا ستكون الدولة الأولى ضمن مجموعة السبع، التي تضع تشريعاً يستهدف الوصول بالانبعاثات إلى الصفر.