أمير الكويت يستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

بعث أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبّر فيها عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي.

وقال سموه في بيان نشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "دولة الكويت تستنكر استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقذوف، والذي أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من مختلف الجنسيات وإلحاق أضرار بصالة المطار، معرباً عن إدانة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواج الأبرياء الأمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق".

وأضاف سموه، أن "هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية"، مؤكداً "وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها"، مجدداً موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وعلى الصعيد نفسه، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء.

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وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".



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وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها. واختتمت الوزارة تصريحها بالإعراب عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.