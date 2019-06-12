مصر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أدانت مصر بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة منهم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة.

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وأعربت مصر فى البيان، عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة.

ودعت القاهرة المجتمع الدولي، للعمل على التصدي للأعمال الإرهابية كافة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.