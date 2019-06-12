البحرين تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.
وأكدت البحرين وقوفها التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وشددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.
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وتشدد وزارة الخارجية على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.
أ.ا.ش/خ.س
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