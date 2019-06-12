كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإماراتية تدين الهجوم على مطار أبها السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الإمارات الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على أنها "تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي بمقذوف عسكري… وأسفر عن إصابة العديد من المدنيين".

وبحسب البيان المنشور على وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اعتبرته "دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الإمارات تأكيدها على "تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة".

وأكدت على "دعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

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وشدد البيان على أن "أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

وقالت جماعة "أنصار الله"، إن "استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العربي وإغلاق مطار صنعاء يجعل مطاراتها في مرمى النيران".

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام: "للعام الخامس وإغلاق مطار صنعاء ورفض الحل السياسي والخيار السلمي يحتم على شبعنا اليمني الدفاع عن نفسه".

وأضاف "وجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء". بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.