كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تكرر طلبها للولايات المتحدة بتسليم فتح الله غولن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كررت تركيا مطالبتها بتسليم فتح الله غولن، زعيم منظمة الخدمة التركي، التي تزعم تركيا أنها إرهابية.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول، متحدثًا إلى الصحفيين في مقر السفارة التركية، إنه في ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الولايات المتحدة وتركيا، كان ينبغي اتخاذ بعض الخطوات الآن.

وتابع: "ليس من الممكن لنا أن نقبل أنه لا يوجد أي تقدم بشأن هذه القضية".

وصرح الوزير بأنه تم تقديم المزيد من الأدلة حول غولن إلى السلطات المختصة، وقال إن تركيا تراقب العملية عن كثب.

