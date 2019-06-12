كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجارديان": الفيضانات تجبر الآلاف على النزوح من مئات القرى الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مئات القرى الهندية خاوية على عروشها بعد أن تم إخلاؤها من سكانها إثر إجبار الفيضانات التاريخية الآلاف على النزوح من قراهم .

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن الهند شهدت خلال الأسابيع الأخيرة درجات حرارة مرتفعة للغاية ، وشهدت مدينة دلهي أمس الأول الاثنين، أعلى درجة حرارة لها خلال شهر يونيو الجاري ، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 48 درحة مئوية ، وفى ولاية راجستان، شهدت مدينة تشورو أعلى درجة حرارة لها (50.8 درجة مئوية) مما يجعلها أكثر مكان سخونة على سطح كوكب الأرض.

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وأوضحت الجارديان أن النقص الحاد فى مورد المياه قد دمر مورد رزق القرويين المُعتمد على الزراعة، وتسبب الأمر في ذبول المحاصيل وموتها وتضور الماشية جوعا.

ويتوقع العلماء استمرار ارتفاع درحات الحرارة إلى جانب زيادة الاحتباس الحرارى ونزوح السكان، مع استمرار معاناة المنطقة من نقص حاد في المياه والاحتياج إلى حلول مبتكرة لضمان وجود ما يكفى من المياه للجميع.