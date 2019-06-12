منتخب غامبيا.. أول اختبار لـ”أسود الأطلس” قبل خوض نهائيات “كان” 2019

سيخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، عشية اليوم الأربعاء، أول اختبار له تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب غامبيا، في لقاء ودي، بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

ويسعى الناخب الوطني، هيرفي رونار، من خلال هذه المباراة، إلى معرفة مدى انسجام خطوط المنتخب المغربي، قبل أقل من 10 ايام من انطلاق “الكان”، بالإضافة إلى تجريب مجموعة من العناصر، خاصة تلك التي ستخوض المنافسة القارية للمرة الأولى في مسارها مع المنتخب الوطني.

هذه المباراة، تعتبر اختبارا حقيقيا للعناصر الوطنية، ومدى جاهزيتها لهذه المنافسة، بعد أزيد من أسبوع من التحضير والإعداد، بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة بسلا.

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ويأمل أشبال هيرفي رونار، من خلال هذه المواجهة، إلى تقديم أداء قوي، يبعث من خلال رسائل الإطمئنان للجماهير المغربية، ورسائل أخرى غير مشفرة لخصومه في “الكان” المقبل، مفادها أنه قادم بقوة، وسيكون هدفه الأول في السابقة هو التتويج باللقب القاري ولا شيء غير ذلك.

وستقام هذه المباراة، على الساعة الخامسة والنصف عصرا، وستنقل مباشرة على قناة “الرياضية” و”الرياضية TNT” بالإضافة إلى قناة ” بي إن سبورت 1″.

جدير ذكره، أن المدرب هيرفي رونار، كان قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني، والتي ضمت جميع العناصر الأساسية لـ”الأسود”، باستثناء 4 أسماء تم إسقاطها من اللائحة، وهي أمين حارث، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، والحارس أنس الزنيتي.