وزارة النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية بشأن رفع الدعم عن أسعار الوقود"، مؤكدا "استمرار وزارة النفط بتقديم الدعم لأسعار الوقود كافة".
وأضاف حطاب، أن "الوزارة لم تتلقى توجيهات او تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الصدد ولم يصدر قرار جديد بشأن أسعار الوقود"، مشيرا الى "حرص الحكومة والوزارة على تقديم افضل الخدمات المدعومة للمواطن العراقي الكريم".
وأضاف حطاب، أن "الوزارة لم تتلقى توجيهات او تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الصدد ولم يصدر قرار جديد بشأن أسعار الوقود"، مشيرا الى "حرص الحكومة والوزارة على تقديم افضل الخدمات المدعومة للمواطن العراقي الكريم".
وشدد وكيل الوزارة على، "ضرورة توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات التي تعني بالشأن النفطي".
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