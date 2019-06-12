زين اول شركة اتصالات بالعراق تطلق الوجه الرقمي لخدمة المشتركين عبر الفيسبوك مسنجر‎

وحول الموضوع، قال رئيس الادارة التجارية في شركة زين العراق محمد سمير "كجزء من مساعينا في تعزيز الحلول المبتكرة، تفتخر شركة زين بإطلاق برنامجها التفاعلي الاول من نوعه في العراق، حيث أصبح بمقدور مشتركينا أن يطلعوا على اخر العروض والخدمات والاشتراك بها بصورة مباشرة كما أنه سيكون قناة مهمة وإضافية في مهام خدمات الشركة، تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وتعزيز تجربة عملائنا من خلال اطلاعهم والاشتراك بخدماتنا وعروضنا الجديدة وبشكل مرن وفوري".
ويضيف محمد سمير بإن "هذه الخدمة هي ترجمة لاستراتيجيتنا في التحول الرقمي ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، والقناة التفاعلية على تطبيق فيسبوك مسنجر يمكن اعتبارها مفصلا ًتكميليا ً، وقناة مبتكرة تضاف الى جانب قائمة التواصل التقليدية لدينا مثل مركز الاتصال وأفرع خدمة المشتركين المنتشرة في جميع انحاء العراق والان أصبح بمقدور مشتركينا معرفة مدة صلاحية خطوطهم والرصيد وامكانية التحدث مع موظف خدمة الزبائن فضلا عن استعراض خدمات الشركة الجديدة والاشتراك بها بانسيابية".
يذكر أن زين العراق أطلقت ايضا مؤخرا خدمة تمكن مشتركيها من الاشتراك بباقات الانترنت من خلال تطبق الفيسبوك على هواتفهم، وهي تبحث باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها.
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