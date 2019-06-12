انفجار داخل منصة إيرانية لاستخراج الغاز في مياه الخليج

وأفاد موقع "روسيا اليوم"، بوقوع انفجار داخل منصة لاستخراج الغاز في مياه الخليج، مشيرا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الحريق وقع في حقل "فارس" داخل المنصة رقم 9، واندلعت النيران في الأقسام 6 و7 و8 منها. وأكدت السيطرة على الحريق وإيقاف استخراج الغاز فيها.
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