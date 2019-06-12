مهاجم ريال مدريد الجديد: انا اسعد طفل في العالم

ووقع الصربي على عقد منذ قليل بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي لمدة 6 سنوات مقبل، تنتهي في عام 2025.

وقال يوفيتش في أول تصريحاته في مؤتمره أمام الصحافة والإعلام: "أنا أسعد طفل في العالم بعد أن وقعت عقدي مع هذا النادي الكبير".



وأضاف: "سأحاول أن أقدم كل ما لدي من أجل مساعدة ريال مدريد للفوز بالألقاب، ومتأكد أنني قد أخترت أفضل اختيار".