مهاجم ريال مدريد الجديد: انا اسعد طفل في العالم

2019-06-12 | 14:55
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عبر مهاجم نادي ريال مدريد، لوكا يوفيتش، عن سعادته الشديدة فور توقيعه على عقوده الرسمية للانتقال إلى صفوف الملكي.
ووقع الصربي على عقد منذ قليل بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي لمدة 6 سنوات مقبل، تنتهي في عام 2025.
وقال يوفيتش في أول تصريحاته في مؤتمره أمام الصحافة والإعلام: "أنا أسعد طفل في العالم بعد أن وقعت عقدي مع هذا النادي الكبير".
وأضاف: "سأحاول أن أقدم كل ما لدي من أجل مساعدة ريال مدريد للفوز بالألقاب، ومتأكد أنني قد أخترت أفضل اختيار".
وقال يوفيتش في أول تصريحاته في مؤتمره أمام الصحافة والإعلام: "أنا أسعد طفل في العالم بعد أن وقعت عقدي مع هذا النادي الكبير".
وأضاف: "سأحاول أن أقدم كل ما لدي من أجل مساعدة ريال مدريد للفوز بالألقاب، ومتأكد أنني قد أخترت أفضل اختيار".
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