محافظ نينوى يعلن حسم مصادر تمويل إعمار مستشفيات الموصل

وقال المرعيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "اجتمعنا مع وزيري التخطيط والصحة ووكلائهم وتم حسم مصادر التمويل لإعمار مستشفيات الموصل والبدء بها قريباً". وأضاف، أنه "تم الحصول على عدد من الآليات التخصيصية من الوكالة الالمانية للتنمية لدعم قطاع البلدية والبلديات".



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