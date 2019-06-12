بعد قطيعة لـ 14 عاماً.. الكلداني يزور أربيل ويلتقي بارزاني

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكلداني، زار محافظة اربيل وكان في استقباله نيجيرفان بارزاني في مطار اربيل".
وأضاف أن "بابليون كانت على خلال مع الحزب الديمقراطي الكردستاني واستمرت القطيعة بينهما منذ عام 2005".
وأضاف أن "بابليون كانت على خلال مع الحزب الديمقراطي الكردستاني واستمرت القطيعة بينهما منذ عام 2005".
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