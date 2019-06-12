الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات، الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي بالسعودية.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان لها- الهجوم الإرهابي الحوثي بمقذوف عسكري، والذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وقالت الإمارات إن العمل الإرهابي يعتبر دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.