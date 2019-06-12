مصادر: إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي في السودان

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، إنه تم إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري الانتقالي.

وأضافت المصادر حسب ما أعلنته “العربية”، أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري السوداني أغلبها من ضباط إسلاميين، مشيرة إلى أنه تم توقيف 68 ضابطا يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان.