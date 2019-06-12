الان تتابع مصادر: إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي في السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قالت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، إنه تم إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري الانتقالي.
وأضافت المصادر حسب ما أعلنته “العربية”، أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري السوداني أغلبها من ضباط إسلاميين، مشيرة إلى أنه تم توقيف 68 ضابطا يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان.
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