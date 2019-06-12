شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية للاعتداء الإرهابي على مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم (الثلاثاء)، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي والخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالبًا الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

كما أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي، وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان لها اليوم، أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

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من جهته قال سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر العدوان الذي قامت به المليشيات الحوثية ضد المملكة والذي يعد تصعيداً خطيراً، معلناً تضامن بلاده ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.

وفي القاهرة أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة.

وأعربت مصر فى البيان عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة.

كما شددت وزارة الخارجية الأردنية على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها ، مؤكدة أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.