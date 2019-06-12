شكرا لقرائتكم ترمب يغرد في ساعة متأخرة.. من يوقظ أوباما ليخبره بذلك! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقماً على إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقال ترمب في تغريدته: "يجب على شخص ما أن يوقظ أوباما.. فقد تجسست إدارة أوباما على حملة رئاسية منافسة باستخدام الوكالات الفيدرالية.. أعني أن هذا سيكون الموضوع الرئيسي لي.. كل شيء سوف يبدأ في الظهور.. وستنتهي لعبة (مطاردة الساحرات) والمضايقات الرئاسية".

التغريدة التي جاءت في الساعة 12:28 صباحاً من الأربعاء، أشار فيها ترمب إلى المذيع والصحافي بقناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون الذي يدعم الرئيس الأميركي.

ويشير ترمب إلى تداعيات قضية التواطؤ الروسي المزعومة، وما ترتب عنها من تقرير مولر، ودعاوى الديمقراطيين في الكونغرس لعزل الرئيس.