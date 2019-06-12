لفتت الهيئة الادارية للمجلس الارثوذكسي اللبناني إلى أنه "بناء على اجتماع المجلس الاداري للمجلس واثر المداولات، "الغاء كل البعثات والمكاتب التمثيلية للمجلس الارثوذكسي اللبناني المعينة خارج الاراضي اللبنانية وفي بلدان الانتشار، وتوقيف كل اعمالها ونشاطاتها وسيتم اعادة دراسة هيكلية تأليف بعثات جديدة وتسمية المبعوثين والممثلين وتحديد مهامهم وصلاحياتهم ونشاطاتهم ونطاق عملهم ويبلغ هذا القرار لكل البعثات والمندوبين ويطلب المجلس من الجميع التوقف عن اي نشاط او عمل تمثيلي باسم المجلس في الخارج والداخل، لحين اعادة هيكلية كل البعثات وتسمية المندوبين الجدد. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعميم للمجلس الارثوذكسي أعلن عن إلغاء بعثاته ومكاتبه التمثيلية خارج لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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