عطالله التقى بري: تلقينا دعما كاملا لخطة المهجرين

اشار وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى أن "زيارة بري تعطينا دائما دفعاً ايجابياً، وقد بدأت زيارتي ب​رئيس الجمهورية​ وزرت البطريرك مار بشارة بطرس الراعس وامس زرت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ لعرض خطة المهجرين باقفال الوزارة وتنفيذ كل ما وعدنا الناس به"، مؤكدا انه "في زيارتي اليوم لبري وأمس لجنبلاط كان الجو ايجابيا جداً وهناك دعم كامل لكل بنود الخطة وللطريقة التي تطبقها".

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