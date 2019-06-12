الرئيس عون أعطى توجيهاته للجنة العليا لتنظيم التحضيرات للاحتفالات بمئوية لبنان الكبير

شدّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال مشاركته في الاجتماع الّذي عقدته اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لإعلان ​لبنان​ الكبير، في ​قصر بعبدا​ برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، على "ضرورة إيلاء هذا الحدث التاريخي الاهتمام اللازم وإعداد برنامج يكون على مستوى ما يعنيه مرور 100 عام على ولادة لبنان الكبير".

ولفت إلى أنّ "التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات وجميع المعنيّين بالمناسبة ضروري، ليأتي العمل متكاملًا ويعكس بدقّة أبعاد هذا الحدث الوطني الجامع". وأعطى الرئيس عون توجيهاته إلى اللجنة مقدّمًا بعض الاقتراحات العملية، وأكّد "أهميّة فريق العمل الواحد لإنجاز هذه الترتيبات المتعلّقة بالاحتفالات الّتي ستُقام للمناسبة".

من جهته، شكر جريصاتي، الرئيس عون على حضوره وعلى الأفكار الّتي عرضها، مركّزًا على أنّ "لبنان يحيي بالتزامن مئويات مناسبات عدّة، منها مئوية لبنان الكبير ومئوية ​محكمة التمييز​ ومئوية ​نقابة المحامين​". وأشار إلى أنّ "العنوان الأبرز لاحتفالات مئوية لبنان الكبير سيكون إنهاض الدولة والتأكيد على أنّ ​الشعب اللبناني​ يستحقّ هذا اللبنان الكبير".

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بعد ذلك، عرض رئيس اللجنة التنفيذية المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير لآليّة عمل اللجنة والتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنيّة، مبيّنًا أنّ "اللجنة ستضع معايير شفّافة في العمل وهي منفتحة لتلقّي الأفكار والمقترحات للفاعليّات الّتي ستتمّ خلال سنة المئوية الّتي تبدأ في الأوّل من كانون الثاني 2020 وتنتهي في 31 كانون الأول من العام نفسه".

وعلى الاثر، تداول المجتمعون بعدد من النقاط الواردة على برنامج عمل اللجنة والأفكار المقترحة وتقرر اعتماد شعار واحد للاحتفالية سوف يطبع على كلّ المراسلات الرسمية ابتداء من 1 كانون الثاني 2020، وتشكّلت لجنة مصغّرة مهمّتها وضع خطط عمل تفصيليّة للنشاطات المرتقبة ورفعها إلى اللجنة العليا لاقرارها.

وستطلق اللجنة موقعًا إلكترونيًّا وصفحات للتواصل الإجتماعي، واتّخذت قرارًا يقضي بضرورة أخذ موافقتها المُسبقة على كلّ النشاطات الّتي ستقام في لبنان احتفاء بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير، وذلك ضمن آليّة سوف يُعلن عنها لاحقًا.