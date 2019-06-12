القوات اعلنت رفض حرمان التلاميذ من الدورة الأولى للإمتحانات الرسمية

اشارت دائرة المدارس في مصلحة طلاب حزب "القوات اللبنانية" الى انه "بعد كشف وزير التربية والتعليم العالي الوزير أكرم شهيب عن سبب عدم حصول بعض طلاب الشهادة المتوسطة الرسمية على الترشيحات للدورة الأولى نتيجة تخلف مدارسه عن تقديم لوائح بأسماء الطلاب والمطالبة المحقة من قبل التلاميذ في المظاهرة الذين قاموا بها في "السوديكو"، تستنكر دائرة المدارس في مصلحة طلاب حزب القوات اللبنانية وجود مدارس لا تؤدي واجباتها بطريقة قانونية ولم تتقدم بلوائح طلابها للوزارة في المهلة القانونية المحددة. وترفض حرمان التلاميذ من الدورة الأولى، الإمتحانات التي ينتظرها الطلاب منذ بداية العام الدراسي.
وشكرت دائرة المدارس الوزير شهيب الحريص على الطلاب ومستقبلهم من خلال الحل المقدم منه وإعطاء الطلاب فرصة ثالثة في حال عدم إمكانهم من النجاح في الدورة الثانية.
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