القوات اعلنت رفض حرمان التلاميذ من الدورة الأولى للإمتحانات الرسمية

اشارت دائرة ​المدارس​ في مصلحة طلاب حزب "القوات اللبنانية" الى انه "بعد كشف وزير التربية والتعليم العالي الوزير ​أكرم شهيب​ عن سبب عدم حصول بعض ​طلاب الشهادة المتوسطة​ الرسمية على الترشيحات للدورة الأولى نتيجة تخلف مدارسه عن تقديم لوائح بأسماء الطلاب والمطالبة المحقة من قبل التلاميذ في المظاهرة الذين قاموا بها في "​السوديكو​"، تستنكر دائرة المدارس في مصلحة طلاب ​حزب القوات اللبنانية​ وجود مدارس لا تؤدي واجباتها بطريقة قانونية ولم تتقدم بلوائح طلابها للوزارة في المهلة القانونية المحددة. وترفض حرمان التلاميذ من الدورة الأولى، الإمتحانات التي ينتظرها الطلاب منذ بداية ​العام الدراسي​.

وشكرت دائرة المدارس الوزير شهيب الحريص على الطلاب ومستقبلهم من خلال الحل المقدم منه وإعطاء الطلاب فرصة ثالثة في حال عدم إمكانهم من النجاح في الدورة الثانية.