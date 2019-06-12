OMT احتفلت بمرور 20 عامًا على تأسيسها

أكّد رئيس مجلس ادارة OMT ​توفيق معوض​ أن "الشركة تنفذ 12 مليون معاملة سنويًا تشمل التحويلات وتحصيل الأموال، إجمالي قيمة المعاملات أكثر من 3 مليار دولار بالسنة، شبكة وكلاء تضم أكثر من 1000 وكيل منتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، أكثر من 4000 فرصة عمل للبنانيين في كل المناطق ومن كل الأعمار والفئات وأكثر من 100 شريك في القطاعين العام والخاص".

وأشار معوض، خلال حفل عشاء أقامته شركة OMT في قاعة "سي سايد آرينا" لمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، إلى أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي نموذج ناجح في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وساهمت بتنفيذ مكننة المدفوعات الاختيارية التي اعتمدتها الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وسهلت المعاملات وسرعتها، وهي جاهزة للتعاون أيضًا مع أي إدارة حكومية باعتماد نظام الـBOT كما ستكون مساهمة بتطبيق الحكومة الإلكترونية الموعودة".

من جهته، لفت نائب الرئيس الاقليمي للشركة في منطقة ​الشرق الاوسط​ و​باكستان​ حاتم سليمان، إلى "دعم ​مصرف لبنان​ بقيادة الحاكم ​رياض سلامة​ وسياساته الحكيمة لناحية الرقابة على المؤسسات المالية وتحويل الأموال من وإلى لبنان. فعندما يقوم ​البنك المركزي​ بدوره الرقابي والإيجابي، نكون عندها مطمئنين لأن ذلك لا يحمي المؤسسات المالية فقط، بل يحمي الأفراد أيضًا من عمليات الاحتيال ويؤمن بيئة لنقل الأموال بالطرق الشرعية كي تصل الى أصحابها أينما كانوا. فالتحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تزايد مستمر، إذ بلغت رقما قياسيا في العام الفائت، ولذا يجب علينا أن نتعاون كمؤسسات وجهات دولية للحد من أي سوء استخدام لهذه التحويلات كغسل أموال أو دعم ​الإرهاب​".

وأعلن سليمان أنه "سيتم الاتفاق مع شركة OMT في الأشهر المقبلة، على تقدم خدمة تحويل الأموال عبر تطبيقات ​الهواتف الذكية​، ما يسهل على المواطنين ويحفز الشمول المالي".