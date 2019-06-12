سوسان: مواقف الحريري وطنية وقد وضع النقاط على الحروف

أشاد مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ بما تضمنه المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من مواقف وطنية معتبرا انه وضع النقاط على الحروف .

واعتبر سوسان في تصريح ان "دولة الرئيس اكد أولا على هذا العيش المشترك وهذا الكيان وهذه ​الدولة​ وعلى ​الدستور​ و​الطائف​ الذي هو في الحقيقة اصبح قانونا ونظاما للشعب اللبناني. واكد على الحقوق والواجبات المتساوية . واكد أيضا على عدم التصنيف وعدم التمايز والأفضلية لطائفة دون طائفة. هذا الكيان اللبناني بطوائفه ومواطنيه يتساوون أمام الدستور والقانون ، أمام الطائف، أمام الحقوق والواجبات التي تعطي الجميع وتعني الجميع.

وأضاف ان "كان كلام الحريري بالأمس موقفا طيبا وطنيا لبنانيا عربيا يشعر بمسؤوليته ويعطي الآخر حقه ولا يتخلى عن واجباته ​حريصا​ على موقعه في ​رئاسة مجلس الوزراء​ وحريصا على ما أعطاه القانون والطائف في هذا الموقع."