سوسان: مواقف الحريري وطنية وقد وضع النقاط على الحروف

أشاد مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان بما تضمنه المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة سعد الحريري من مواقف وطنية معتبرا انه وضع النقاط على الحروف .
واعتبر سوسان في تصريح ان "دولة الرئيس اكد أولا على هذا العيش المشترك وهذا الكيان وهذه الدولة وعلى الدستور والطائف الذي هو في الحقيقة اصبح قانونا ونظاما للشعب اللبناني. واكد على الحقوق والواجبات المتساوية . واكد أيضا على عدم التصنيف وعدم التمايز والأفضلية لطائفة دون طائفة. هذا الكيان اللبناني بطوائفه ومواطنيه يتساوون أمام الدستور والقانون ، أمام الطائف، أمام الحقوق والواجبات التي تعطي الجميع وتعني الجميع.
وأضاف ان "كان كلام الحريري بالأمس موقفا طيبا وطنيا لبنانيا عربيا يشعر بمسؤوليته ويعطي الآخر حقه ولا يتخلى عن واجباته حريصا على موقعه في رئاسة مجلس الوزراء وحريصا على ما أعطاه القانون والطائف في هذا الموقع."
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