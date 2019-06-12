مستشار ظريف بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي الأوضاع بسوريا

أجرى مستشار وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ وبحث معه الاوضاع العامة في المنطقة خاصة تسوية الازمة السورية. وتناول الجانبان خلال هذه المباحثات التي تمت في اطار المشاورات المستمرة بين المسؤولين الروس والايرانيين، الوضع الراهن في ​الشرق الاوسط​ لا سيما الاوضاع في ​سوريا​ وسبل تسوية الصراع في ​اليمن​.

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