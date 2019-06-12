روحاني: ضغط العقوبات الاميركية على ايران انتهى

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان "ايران لم تخرق التزاماتها في اطار الاتفاق النووي"، لافتا الى ان "اميركا فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط التي بلغت ذروتها الا ان تاثيراتها ستشهد تضاؤلا من اليوم شيئا فشيئا".
وخلال اجتماع الحكومة الايرانية، توجه روحاني للشعب الايراني بالقول: "طاقة الضغوط قد وصلت الى نهاية المطاف اي ان اميركا فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط التي بلغت ذروتها الا ان تاثيرات هذه التهديدات والضغوط ستتضاءل تدريجيا من اليوم فصاعدا".
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