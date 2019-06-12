خارجية مصر دانت استهداف مطار أبها: للوقف الفوري لأي استهداف لأراضي السعودية

دانت ​وزارة الخارجية المصرية​ بأشدّ العبارات، "استهداف جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في ​اليمن​ لمطار أبها الدولي جنوب ​السعودية​ بمقذوف صباح اليوم، ممّا أدّى إلى إصابة 26 شخصًا من جنسيّات مختلفة".

وأكّدت في بيان، "وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب السعودية في مواجهة أيّ محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها"، مشدّدةً على "ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية".

وأعربت في بيان، عن "تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين"، مركّزةً على أنّ "مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثّل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافّة". كما دعت ​المجتمع الدولي​ إلى "العمل على التصدّي للأعمال الإرهابية كافّة الّتي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".