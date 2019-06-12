أكّد المبعوث الدائم إلى الأمم المتحدة السفير جوناثان كوهين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن المفقودين في النزاعات المسلحة، أنه "ما زال هناك آلاف السوريين المفقودين لا يُعرف مصيرهم بعد 8 سنوات من الصراع، والكثير منهم تمّ إخفائهم قسرًا من قبل نظام الأسد، ولا بد من إطلاق سراحهم".
ولفت كوهين إلى أنه "يجب على النظام السوري إخطار الأسر بالمعلومات الضرورية حول مصير أحبّائهم، وبالتالي السير قدماً نحو خطوات إنسانية مماثلة من شأنه تحقيق عملية سياسية ناجحة في سوريا، تتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2254".
وشدد كوهين على أنه "يجب ألا ننسى تجربة الكويت في البحث عن المفقودين واكتشاف مصيرهم. 28 عاماً مرّت على انتهاء حرب الخليج، إلا أن معالجة هذا الموضوع ما زال ضرورياً بهدف تزويد الناس بالمعلومات اللازمة حول مصير أحبّائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر كوهين: يجب ألا ننسى تجربة الكويت في البحث عن المفقودين واكتشاف مصيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.