وزير خارجية العراق بحث مع نظيره العماني بمستويات التعاون وتعزيز العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنّ "وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، التقى نظيره العُماني يوسف بن علوي، وجرى في اللقاء بحث مُستويات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترك".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الحكيم أكّد تطلّع بغداد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق مع عُمان لما فيه خير ومصلحة الشعبين"، مبيّنةً أنّ "في الشأن العربي والإقليمي، بحث الجانبان بتطوّرات الأوضاع بالمنطقة، وسُبُل دعم جهود مواجهة الإرهاب، وتعزيز آليّات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الّتي تتعرّض لها المنطقة".
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