شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الضوابط الجديدة لبرامج التلفزيون تتصدى لفوضى الفضائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الضوابط التى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بشأن البرامج التلفزيونية جيدة للغاية وربما تمثل خطوة طال انتظارها، حيث تعانى الفضائيات المصرية من فوضى عارمة يجب أن نتصدى لها.

أضاف عوارة، أن هناك برامج كلامية لا علاقة لها بالمهنة وتمثل نموذجا ضد المعايير والقواعد المعروفة لافتا إلى أن بعض المذيعين شوهوا قواعد المهنة وخرجوا بوسائل الإعلام من الممارسة المهنية إلى نموذج آخر، أثار حفيظة الجميع.

وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أنه يؤيد الضوابط الجديدة التى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بشأن خريطة البرامج التلفزيونية داعيا الجميع إلى الالتزام بها.