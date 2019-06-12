مغنيو الراب في المغرب في تحد جديد بينهم.. جل الأسماء المعروفة مشاركة

يخوض مغنيو الراب في المغرب، حاليا، تحديا جديدا بينهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان .”ok wait challenge”

ويتمثل التحدي، الذي يخوضه مغنيو الراب، في مرافقة الموسيقى بالغناء، عبر تقديم مقطع غناء حر “فري ستايل”، وتوجيه التحدي لإسمين من مغنيي الراب الآخرين.

وشارك في التحدي جل الأسماء المعروفة في عالم الراب في المغرب، بينهم دون بيغ، وديزي دروس، وطوطو، وعضوي مجموعة شايفين، والمورفين، وآخرون.

واستغل بعض مغني الراب هذا التحدي لتوجيه “كلاشات” إلى فنانين آخرين، كما جرت العادة في صنف “الكلاش” في الراب.