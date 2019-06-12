السهلي: البت في رفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين مسؤولية تاريخية -فيديو

علق سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، على قرار تأجيل البت في رفع الاعتقال التعسفي على الصحافي توفيق بوعشرين، قائلا إن “المحكمة تُحس بثقل المسؤولية؛ بعد توصيات القرار الأممي التي لها ثقل خاص، لأنها صادرة عن هيأة أممية”.

وأضاف السهلي في تصريح لـ”اليوم 24″على هامش جلسة اليوم الثلاثاء، أن “قرار المحكمة في مطلب رفع الاعتقال التعسفي، في حق بوعشرين سيسجله التاريخ”. وأشار المتحدث إلى أنه “لا يمكن أن يكون رأي المحكمة مخالف لرأي الحكومة، التي قالت بأنها ستتعامل بشكل إيجابي، مع المقرر الأممي”.

وقضت هيأة محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، برئاسة القاضي لحسن الطرفي، مساء الثلاثاء، بتأجيل البت في رفع الاعتقال التعسفي، في حق الصحفي توفيق بوعشرين، وفقا لتوصيات المقرر الأممي، إلى غاية تقديم دفاع بوعشرين لجميع الدفوعات الشكلية.

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