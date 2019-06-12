صلاح ضمن قائمة الـ100 رياضي الأكثر دخلا في السنة الماضية.. هذا حجم مداخيله

صُنف نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ضمن قائمة 100 رياضي الأعلى أجرا في السنة الماضية، فيما تصدر الأرجنتيني “ليونيل ميسي” القائمة نفسها، الصادرة، أخيرا، عن مجلة “فوربس” المختصة.

وحل صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز 98 بالتساوي مع لاعب كرة السلة الإسباني “مارك غاسول”، بمداخيل بغلت 25,1 مليون دولار في الفترة الممتدة بين يونيو الماضي، والحالي.

وبلغ حجم مداخيل الرياضي الأعلى دخلا في العالم للعام، قائد فريق برشلونة الإسباني “ليونيل ميسي”، ما يعادل 127 مليون دولار، منها 92 مليون دولار كراتب سنوي من ناديه، بالإضافة إلى 35 مليون أورو من مداخيل شركات الرعاية وعقود التسويق.

وحل البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، لاعب يوفنتوس الإيطالي في المركز الثاني في القائمة نفسها بـ109 ملايين دولار، متبوعا بالبرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بمداخيل بلغت 105 ملايين دولار .

يذكر أن الملاكم الأمريكي “فلويد مايويذر” احتل المركز الأول في قائمة فوربس السنة الماضية، بعدما حصد مداخيل وصلت إلى 285 مليون دولار، منها 275 مليونا من نزاله مع نجم الفنون القتالية الإيرلندي “كونور ماكريغور”.