المصرية مي كساب تحل في المغرب لتصوير كليب مع فنان مغربي 

تستعد الفنانة المصرية، مي كساب، للحلول في المغرب، لتصوير كليب أغنية “ببساطة” مع الفنان المغربي فريد غنام.

وكشفت مي كساب في تصريحات، أخيرا، أنّها ستحل في المغرب، خلال الفترة المقبلة، لوضع الترتيبات الأخيرة لتصوير الكليب مع غنام، علما أن الأغنية سجلت قبل شهور.

وتحاول كساب بهذا الديو الانفتاح أكثر على الجمهور المغربي، في حين أن غنام يعتزم نيل رضا الجمهور المصري، الذي عرفه بلقب “فراولة”، الذي لقبته به النجمة شرين في برنامج “ذا فويس”.

كليب ببساطة بين كساب، وغنام، يأتي بعد النجاح، الذي حققه فريد غنام في مسيرته بأغنيته “الكانة”.