الماروري: تأجيل البت في رفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين يُعبر عن الحيطة والحذر -فيديو

قال عبد المولى المروري، عضو هيأة دفاع توفيق بوعشرين، إن “قرار المحكمة بتأجيل البت في قضية الاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين، يُعبر عن الحيطة والحذر لأن معالم القرار غير واضحة لدى المحكمة”.

وأضاف الماروري في تصريح لـ”اليوم 24″ على هامش جلسة اليوم الثلاثاء، أن “الدفاع لم يفهم ما العلاقة بين المقرر الأممي، والذي في رأينا يجب أن ينفذ، وبين الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية”.

وأشار الماروري إلى أن دفاع بوعشرين كان يتمنى أن يكون قرار المحكمة واضحا، بمعنى أن تُبين إن كانت تتفق مع توصيات المقرر الأممي، أم العكس، لكنها لم تفعل ذلك، لكن الدفاع له الثقة الكاملة بالمحكمة وبقراراتها”.