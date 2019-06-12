رئيس الوزراء الياباني يصل طهران بهدف تخفيف التوتر في الخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة غير مسبوقة تستمر قرابة 24 ساعة.
وتهدف الزيارة، التي تعتبر الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ الثورة الإيرانية عام 1979، إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وحطت الطائرة في مطار مهرآباد الدولي في طهران في الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، وكان في استقباله وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.
وتأتي هذه الزيارة في ظل توترات متصاعدة في منطقة الخليج العربي. وتزامن وصوله مع إعلان السعودية أن الحوثيين استهدفوا مطار أبها الدولي بصاروخ "كروز" ما أدى إلى إصابة 26 شخصا، وهو أكبر عدد من المصابين في السعودية من هجمات الحوثيين.
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