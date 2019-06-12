طائرة مسيرة تدخل أجواء البلاد من لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوة تابعة للجيش عاينت طائرة مسيرة دخلت البلاد من المجال الجوي اللبناني، ثم عادت إلى لبنان.
وأضاف المتحدث أن قوات الجيش تابعت الطائرة المسيرة خلال مكوثها في المجال الجوي للبلاد.
وجاء أن الحادث حصل قرابة الساعة 12:45 من ظهر اليوم، الأربعاء، حيث وصلت الطائرة قادمة من لبنان إلى جنوب قرية البصة المهجرة ("شلومي" اليوم).
وفي أعقاب ذلك استنفرت عدة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي قامت بمتابعة المسيرة دون أن يتم اعتراضها.
ويحقق الجيش الإسرائيلي في ظروف دخول الطائرة، وما إذا كانت قد وثقت المنطقة التي حلقت فوقها.
يذكر في هذا السياق أن الجيش الإسرائيلي كان قد أسقط طائرة مسيرة فوق الجولان السوري المحتل في شباط/ فبراير من العام الماضي.
وادعى الجيش في حينه أن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع، وكانت تحمل مواد متفجرة مستهدفة أحد المواقع الإسرائيلية.
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