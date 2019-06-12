محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب بلاده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انضم النجم المصري، محمد صلاح، بمعسكر منتخب بلاده، اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في القاهرة بدء من يوم 21 حزيران/يونيو الجاري.

وخرج صلاح لإجازة بعد تتويجه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث تواجد في الغردقة لمدة أسبوع قبل لحاقه اليوم بمعسكر المنتخب المصري.

وواجه صلاح انتقادات من جانب قطاع من الجماهير المصرية، التي تساءلت عن سبب تأخر انضمامه للمنتخب، إلا أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب أكد أن اللاعب حصل على إذن من أجيري.

ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر حزيران/يونيو الجاري، ومن المنتظر أن يغيب صلاح عن ودية تنزانيا.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.