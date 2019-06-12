"أوبر" تطلق خدمة التاكسي الطائر في ملبورن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة "أوبر تكنولوجيز" أنها ستبدأ اختبار خدمة التاكسي الطائر في مدينة ملبورن، وهي ثاني أكبر مدينة أسترالية، التي تعتزم المجموعة إطلاقها قريبًا.

وقد اختارت شركة خدمات نقل الركاب مدينة دبي، في البداية، موقعًا للاختبار خارج الولايات المتحدة لخدمتها الجديدة، لكنها أعادت فتح طلبها أمام العروض في الشهر الماضي بعد أن تأجل الإطلاق في المدينة.

وصرّحت الشركة، يوم أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ الرحلات التجريبية للطائرة التي تعمل بدون طيار، في ملبورن ومدينتي دالاس ولوس أنجلوس الأميركيتين، في عام 2020، قبل بدء العمليات التجارية في عام 2023.

وأفادت المديرة الإقليمية لأوبر في أستراليا ونيوزيلندا وشمال آسيا، سوزان أندرسون، في بيان: "تبنت حكومات أستراليا أسلوبا تقدميا فيما يتصل بخدمات النقل الجماعي وتكنولوجيا النقل المستقبلي".

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وتابعت أن "كل هذا، إضافة إلى العوامل الفريدة لملبورن من حيث السكان والجغرافيا المكانية وثقافة الإبداع والتكنولوجيا، يجعلها المدينة الثالثة المثالية لإطلاق ’أوبر إير’".

ومن ضمن الرحلات التجريبية سيتم نقل الركاب من أحد مراكز ويستفيلد السبعة للتسوق، في ملبورن، إلى المطار الرئيسي بالمدينة. ويتوقع أن تستغرق الرحلة البالغة 19 كيلومترا، من الحي التجاري في وسط المدينة إلى المطار، 10 دقائق، جوًا، مقارنة مع 25 دقيقة تستغرقها عادة بالسيارة.

كما وتتاح الإمكانية للعملاء طلب التاكسي الطائر الكهربائي عبر تطبيق على الهواتف الذكية، بنفس طريقة طلب خدمات أوبر التي تعمل برا.

ويتخلل أسطول أوبر الجوي المرتقب مركبات كهربائية تعمل بمحركات نفاثة، جزء منها هليكوبتر، وجزء طائرة مسيرة، وجزء طائرة ذات جناح ثابت. وبها عدة تروس صغيرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق الأفقي السريع.