اعتقال 94 في مظاهرات ضد الشرطة الروسية بموسكو

ألقت الشرطة الروسية القبض على ما لا يقل عن 94 شخصا، الأربعاء، خلال احتجاج في موسكو للمطالبة بمعاقبة ضباط شرطة متورطين، في ظل ما يتردد عن تلفيق تهمة لصحفي.

وذكر مرصد "او في دي انفو" للمراقبة في روسيا أنه تم توقيف قرابة 100 شخص في وسط موسكو خلال مسيرة سلمية لكنها غير مرخصة ضد الشرطة المتهمة "بالفساد"، ودعما للصحفي إيفان جولونوف الذي اعتقل ثم أفرج عنه الثلاثاء.

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وكشف المرصد أن رجال الشرطة اعتقلوا زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الذي كان مشاركا في المسيرة السلمية.

وكانت الشرطة أسقطت بشكل مفاجئ أمس تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات الروسية أمام غضب أنصاره الذين يقولون إن التهم لفقت له بسبب تغطيته الصحفية.

إلا أن أنصاره قرروا مواصلة الاحتجاج اليوم على الرغم من تحذير السلطات لهم من أن احتجاجهم سيكون غير قانوني.