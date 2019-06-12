مصر تدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أدانت الخارجية المصرية، الأربعاء، بـ "أشد العبارات" استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب السعودية.

وأصيب 26 شخصًا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، بحسب ما أعلنه التحالف العربي في اليمن.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، على وقوفها حكومةً وشعباً مع الحكومة وشعب السعودية الشقيق في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة.

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وعبرت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

ودعت كذلك المجتمع الدولي إلى العمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية، التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وسقط مقذوف حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.

وتبنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، زاعمة استخدام صاروخ (كروز) في تنفيذه.