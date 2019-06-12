الكويت تستنكر بشدة "الاعتداء الآثم" على مطار أبها السعودي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم، الذي تعرض له مطار أبها السعودي.

وأصيب 26 شخصًا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، بحسب ما أعلنه التحالف العربي في اليمن.

وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان لها، الأربعاء، أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

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وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

واختتمت الوزارة تصريحها بالإعراب عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل متضرعة إلى الباري عز وجل أن يحفظ السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وسقط مقذوف حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.

وتبنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، زاعمة استخدام صاروخ (كروز) في تنفيذه.