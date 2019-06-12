الجيش الليبي ينفي مزاعم الإخوان بشأن ألغام مطار طرابلس

أكد الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، التزامه بالمواثيق والأعراف الدولية في عملياته العسكرية بالعاصمة طرابلس، نافيا ادعاءات الإخوان استخدامه الألغام وزرعها حول المطار الدولي بالمدينة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وقال البيان: "في آخر فبركات وادعاءات تنظيم الإخوان وعصاباتهم، ونظرا لحجم الخسائر التي تكبدوها، ولما وصلوا إليه من إنهاك وإعياء، ها هم يحاولون اتهام قواتنا المسلحة باستخدام الألغام وزراعتها حول مطار طرابلس العالمي".

ونفى البيان "استخدام الألغام بكل أنوعها في أية مواجهة سابقة أو حالية مع العصابات الإرهابية الإجرامية".

وأشار إلى أن مزاعم الإخوان تأتي على خلفية الخسائر الفادحة التي منيت بها المليشيات في هجوم استهدف، الثلاثاء، مطار طرابلس الدولي.

Advertisements

وباليوم المذكور، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة مقتل 11 عنصرا من مليشيات مصراتة، و5، من الجبل الغربي أثناء التصدي لمحاولة المليشيات الإرهابية الهجوم على مطار طرابلس الدولي.





وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أكد اللواء إدريس مادي، قائد عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في جبهات القتال بطرابلس.

ولفت إلى أن المليشيات ليست لديها قدرة على البقاء طويلاً في جبهات القتال.

وأرجع مادي ما تقدم إلى 3 أسباب هي: عدم تدرب المليشيات بشكل عسكري نظامي، وخروجها وعزوفها عن القتال بالجبهات، فضلاً عن عدم وجود منبع أو مصدر لتعويض قتلاها.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي معركة عسكرية أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة "، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.