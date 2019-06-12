الاتحاد الاوروبي يذكّر بريطانيا بان عليها دفع مستحقاتها المالية حتى في حال بريكست بدون اتفاق

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صورة أرشيفية ذكّرت المفوضية الأوروبية الاربعاء بريطانيا بان عليها دفع مستحقاتها المالية حتى في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، وهو أحد "الشروط المسبقة" لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين. وقالت المفوضية في بيان حول الاستعدادات لبريكست بدون اتفاق إنه على لندن ضمان "احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضو". وكان بوريس جونسون المرشح الاوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي هدد بعدم دفع الفاتورة المستحقة للاتحاد.

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