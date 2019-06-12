تركيا: خطاب #أمريكا بخصوص إف-35 لا يتناسب مع روح التحالف

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وزير الدفاع التركي خلوصي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء إن اللغة المستخدمة في خطاب أرسلته واشنطن إلى أنقرة بخصوص إبعاد تركيا عن برنامج المقاتلات إف-35 لا تتناسب مع روح التحالف بين البلدين.

كان خطاب اطلعت عليه رويترز للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان لنظيره التركي أوضح كيف سيجري سحب تركيا من برنامج إف-35 إلا إذا غيرت أنقرة خططها لشراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

ونقلت وزارة الدفاع عن أكار قوله إن تركيا تُعد ردا على الرسالة وإنها سترسلها إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة. وأضاف أنه سيجري مكالمة هاتفية مع شاناهان غدا الخميس.