الان تتابع مصر تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخص من جنسيات مختلفة.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.
وأكدت مصر أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.
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